В Украине больничные койки для больных COVID-19 уже заполнены на 62,3%, – МОЗ

Больницы в Украине заполнены на 62,3% Фото из открытых источников

Наибольшая заполненность больниц – в Донецкой области

В Украине больничные койки для пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 уже заполнены на 62,3%. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что наихудшая ситуация наблюдается в Донецкой и Луганской областях. В частности, в Донецкой области показатель заполненности коек составляет 91%, в Луганской – 85%, в Одесской – 78,6%, в Хмельницкой – 72,6%, а в Черниговской области – 69%.

При этом только в Херсонской, Тернопольской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Житомирской областях этот показатель ниже 50%.

Также во всех областях, кроме Кировоградской, превышен показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, который должен составлять не больше 40. В целом в Украине он составляет 187,3.

Напомним, в течение минувших суток, 16 октября, в Украине зафиксировали 6410 случаев COVID-19, что стало новым антирекордом. Всего с начала пандемии в Украине лабораторно подтвердили 293641 случай коронавирусной болезни.