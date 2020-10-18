В Украине более 75% смертей от COVID-19 – люди старше 60 лет, – МОЗ

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В Минздраве призывают людей старшего возраста соблюдать нормы карантина

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине 75,7% всех смертей от COVID-19 составляют люди старше 60 лет. Об этом он сообщил во время брифинга. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам Степанова, людям старшего возраста особенно важно соблюдать нормы карантина во время опасного эпидемиологического периода. "У нас из общего количества умерших людей процент людей, которые старше 60 лет - это 75,7%. Поэтому очень прошу вас, граждане старше 60 лет, пользуйтесь маской, соблюдайте дистанцию, пользуйтесь антисептиками...",- сказал министр.

Напомним, по состоянию на утро 18 октября в Украине лабораторно подтвердили 298872 случая коронавирусной болезни. На протяжении прошлых суток, 17 октября, в стране зарегистрировали 5231 случай COVID-19.

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Ранее сообщалось, что в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной болезнью COVID-19 уже заполнены на 62,3%. Наибольшая заполненность больниц – в Донецкой области.