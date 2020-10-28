В Украине более 363 тыс. случаев коронавируса, за последние сутки - 7474

Коронавирус Фото из открытых источников

Больше всего новых больных в Харьковской области - 635

По состоянию на утро 28 октября в Украине лабораторно подтверждено 363 075 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Как отмечается, с начала пандемии в Украине зафиксировали 363 075 случаев COVID-19, из них 6755 летальных, а побороть болезнь смогли 148 642 человека.

В частности, за последние сутки зафиксировано 7474 новых случая заражения, 3306 пациентов выздоровели, а 165 человек умерло.

Больше всего новых случаев заражения обнаружили в Харьковской (635), Одесской (567) областях и в городе Киев (563).

Наиболее зараженными регионами остаются Киев - 35 450 случаев, Харьковская область - 34 441 и Львовская область - 28 484.

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Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения намерено добавить новые методы для диагностики у пациентов коронавирусной болезни COVID-19. Как отмечается, Минздрав не устраивает количество тестирований на COVID-19, которое сейчас есть в Украине. В связи с этим планируется начать использовать тестирование на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.