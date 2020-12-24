В Украине более 1 миллиона случаев коронавируса, за сутки выявлено 11 490 новых заражений

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 1377

По состоянию на утро 24 декабря в Украине лабораторно подтверждено 989 642 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 223, выздоровело – 15 775 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 001 132 человека, выздоровели – 631 435 человек, летальных исходов – 17 395", - говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 105 040 случаев; Винницкая область - 21 490 случаев; Волынская область - 31 917 случаев; Днепропетровская область - 55 174 случая; Донецкая область - 33 738 случаев; Житомирская область - 37 468 случаев; Закарпатская область - 27 543 случая; Запорожская область - 50 115 случаев; Ивано-Франковская область - 42 482 случая; Киевская область - 55 497 случаев; Кировоградская область - 8 090 случаев; Луганская область - 9 443 случая; Львовская область - 58 372 случая; Николаевская область - 28 351 случай; Одесская область - 66 971 случай; Полтавская область - 33 509 случаев; Ровенская область - 39 634 случая; Сумская область - 38 923 случая; Тернопольская область - 32 972 случая; Харьковская область - 66 788 случаев; Херсонская область - 16 408 случаев; Хмельницкая область - 37 600 случаев; Черкасская область - 36 418 случаев; Черновицкая область - 38 914 случаев; Черниговская область - 28 275 случаев.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине утвердили общенациональный план вакцинации, целью которого является вакцинирование как можно большего количества групп населения в течение следующего года.