В Украине более 1 миллиона случаев коронавируса, за сутки выявлено 11 490 новых заражений
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев - 1377
По состоянию на утро 24 декабря в Украине лабораторно подтверждено 989 642 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.
"11 490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности, заболели 488 детей и 445 медработников. Также за минувшие сутки летальных исходов – 223, выздоровело – 15 775 человек.
За все время пандемии в Украине заболело – 1 001 132 человека, выздоровели – 631 435 человек, летальных исходов – 17 395", - говорится в сообщении.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.
Количество заболеваний в регионах:
г. Киев - 105 040 случаев;
Винницкая область - 21 490 случаев;
Волынская область - 31 917 случаев;
Днепропетровская область - 55 174 случая;
Донецкая область - 33 738 случаев;
Житомирская область - 37 468 случаев;
Закарпатская область - 27 543 случая;
Запорожская область - 50 115 случаев;
Ивано-Франковская область - 42 482 случая;
Киевская область - 55 497 случаев;
Кировоградская область - 8 090 случаев;
Луганская область - 9 443 случая;
Львовская область - 58 372 случая;
Николаевская область - 28 351 случай;
Одесская область - 66 971 случай;
Полтавская область - 33 509 случаев;
Ровенская область - 39 634 случая;
Сумская область - 38 923 случая;
Тернопольская область - 32 972 случая;
Харьковская область - 66 788 случаев;
Херсонская область - 16 408 случаев;
Хмельницкая область - 37 600 случаев;
Черкасская область - 36 418 случаев;
Черновицкая область - 38 914 случаев;
Черниговская область - 28 275 случаев.
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Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине утвердили общенациональный план вакцинации, целью которого является вакцинирование как можно большего количества групп населения в течение следующего года.