Суд арестовал 65 российских самолетов из-за полетов в оккупированный Крым
Около 40 российских авиакомпаний нарушают законодательство Украины
В Украине наложили арест на 65 российских самолетов, которые совершали полеты в аннексированный Крым. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.
Отмечается, что с 2014 года около 40 российских авиакомпаний систематически нарушают международные правила полетов и законодательство Украины. В частности, речь идет о закрытии Украиной воздушного пространства над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Кроме того, Украина прекратила функционирование всех аэропортов в Крыму.
В связи с этим, управление СБУ в АР Крым расследует уголовное производство по фактам нарушения служебными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее. Соответственно, правоохранители обратились в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний.
Напомним, сегодня, 9 сентября, послы Европейского союза одобрили продление санкций против России из-за аннексии Крыма. Ограничения против 175 человек и 44 организаций были продлены еще на 6 месяцев.