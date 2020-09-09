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Суд арестовал 65 российских самолетов из-за полетов в оккупированный Крым

Около 40 российских авиакомпаний нарушают законодательство Украины

Аэропорт "Симферополь" в оккупированном Крыму Фото из открытых источников

В Украине наложили арест на 65 российских самолетов, которые совершали полеты в аннексированный Крым. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым.

Отмечается, что с 2014 года около 40 российских авиакомпаний систематически нарушают международные правила полетов и законодательство Украины. В частности, речь идет о закрытии Украиной воздушного пространства над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения. Кроме того, Украина прекратила функционирование всех аэропортов в Крыму.

В связи с этим, управление СБУ в АР Крым расследует уголовное производство по фактам нарушения служебными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее. Соответственно, правоохранители обратились в суд с ходатайствами о наложении ареста на самолеты некоторых российских авиакомпаний.

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Напомним, сегодня, 9 сентября, послы Европейского союза одобрили продление санкций против России из-за аннексии Крыма. Ограничения против 175 человек и 44 организаций были продлены еще на 6 месяцев.

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