В Украине активизировались мошенники, которые предлагают получить якобы "государственную помощь", - НБУ
Злоумышленники просят своих жертв сообщить данные банковской карты
Национальный банк Украины предупреждает, что в период карантина активизировались мошенники, которые предлагают получить якобы "одноразовую государственную помощь" в размере 1000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"К сожалению, даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают смс сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию", - говорят в НБУ.
Как отмечается, содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одна – получение персональных сведений о гражданах и их платежных карточкам.
НБУ предостерегает граждан:
- не отвечайте на такие сообщения;
- не звоните по указанным номерам;
- не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;
- не сообщайте и не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код безопасности CVC (три цифры на обороте карты).
В НБУ подчеркнули, что в случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или других государственных выплат (в частности одноразовой помощи в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс сообщений, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.
Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.