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В Украине активизировались мошенники, которые предлагают получить якобы "государственную помощь", - НБУ

Злоумышленники просят своих жертв сообщить данные банковской карты

Фото из открытых источников

Национальный банк Украины предупреждает, что в период карантина активизировались мошенники, которые предлагают  получить якобы "одноразовую государственную помощь" в размере 1000 грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. 

"К сожалению, даже сейчас мошенники не оставляют попыток обмануть украинцев. Они массово рассылают смс сообщения от имени банков с предложением получить якобы "государственную помощь". Для этого они требуют сообщить номер своей платежной карты, срок ее действия и другую информацию", - говорят в НБУ.

Как отмечается, содержание таких сообщений может несколько различаться, однако их цель одна – получение персональных сведений о гражданах и их платежных карточкам.

НБУ предостерегает граждан:

  • не отвечайте на такие сообщения;
  • не звоните по указанным номерам;
  • не переходите по ссылкам, которые содержатся в таких сообщениях;
  • не сообщайте и не пересылайте никому ни в коем случае свои персональные данные, срок действия платежной карты и код безопасности CVC (три цифры на обороте карты).

В НБУ подчеркнули, что в случае начисления каких-либо пенсионных, социальных или других государственных выплат (в частности одноразовой помощи в размере 1000 грн) банки не звонят клиентам, не пишут смс сообщений, не спрашивают номер платежной карты, срок ее действия и другие персональные данные.

Напомним, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплату доплаты к пенсии в размере 500 гривен за апрель пенсионерам старше 80 лет.

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