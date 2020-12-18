В Украине – демографический кризис, который имеет комплексный характер, – демограф

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Александр Гладун прокомментировал возможность остановить этот процесс

В Украине наблюдается демографический кризис, который имеет комплексный характер и связан с кризисом рождаемости, повышенным уровнем смертности и миграционными процессами.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил заместитель директора Института демографии и социальных исследований Александр Гладун.

"Если говорить в целом, та ситуация, которая у нас в стране есть, может быть охарактеризована как демографический кризис. Он имеет комплексный характер: это кризис рождаемости, повышенный уровень смертности в целом по сравнению с другими европейскими странами и миграционный кризис. Если говорить в целом, мы не видим пока возможности остановить этот кризис, и вряд ли он повернет в обратном направлении, потому что демографические процессы очень инерционны, и поэтому нужна очень длительная государственная политика в отношении демографических процессов", – подчеркнул Александр Гладун.

Он отметил, что о демографическом кризисе эксперты предупреждали еще в 1960-1970 годах, а начался он в середине 1980 годов и усилился из-за экономического кризиса с первых лет независимости. Александр Гладун отметил, что в Украине также изменилась репродуктивная модель воспроизводства населения, то есть женщины стали рожать позже и, соответственно, меньше детей.

Напомним, парламент принял за основу законопроект №3695, который имеет целью расширить возможности мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей путем введение для мужчин отпуска при рождении ребенка.

Ранее Министерство юстиции Украины обнародовало памятку о процедуре оформление декретного отпуска на родственника, который ухаживает за новорожденным ребенком.