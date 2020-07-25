В Украине 9 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав
В обновленный список добавили Житомирскую, Ровенскую и Черновицкую области
По состоянию на субботу, 25 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей из-за соответствия критериям Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Как отмечается, в обновленный список были внесены Житомирская, Ровенская и Черновицкая области.
Сейчас усиленные противоэпидемические мероприятия введены в таких регионах:
- Винницкая область (динамика 32,67%);
- Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%)
- Житомирская область (динамика 51,84%);
- Закарпатская область (загруженность коек 64,23%);
- Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%);
- Львовская область (выявление 11,51%);
- Ровенская область (выявление 11,56%);
- Тернопольская область (динамика 88,90%);
- Черновицкая область (динамика 34,23%).
Заметим, для ослабления карантина регионы должны отвечать четырем основным критериям. Так, загруженность коек в больницах должна быть не более 50 процентов, а процент выявления коронавируса должно быть не меньше 11.
Кроме этого, в регионе должны проводить более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения. При этом динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10 процентов.
Напомним, по состоянию на утро 25 июля в Украине 63 929 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1590 летальных, 35 497 пациентов выздоровели. За минувшие сутки обнаружили 1106 новых случаев. Больше всего больных подтвердили во Львовской области - 209.