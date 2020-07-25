В Украине 9 областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

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В обновленный список добавили Житомирскую, Ровенскую и Черновицкую области

По состоянию на субботу, 25 июля, в Украине к ослаблению карантина не готовы девять областей из-за соответствия критериям Министерства здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как отмечается, в обновленный список были внесены Житомирская, Ровенская и Черновицкая области.

Сейчас усиленные противоэпидемические мероприятия введены в таких регионах:

Винницкая область (динамика 32,67%);

Волынская область (выявление 18,45%, динамика 13,98%)

Житомирская область (динамика 51,84%);

Закарпатская область (загруженность коек 64,23%);

Ивано-Франковская область (выявление 12,71%, динамика 35,30%);

Львовская область (выявление 11,51%);

Ровенская область (выявление 11,56%);

Тернопольская область (динамика 88,90%);

Черновицкая область (динамика 34,23%).

Минздрав

Заметим, для ослабления карантина регионы должны отвечать четырем основным критериям. Так, загруженность коек в больницах должна быть не более 50 процентов, а процент выявления коронавируса должно быть не меньше 11.

Кроме этого, в регионе должны проводить более 24 тестов на COVID-19 на 100 тысяч населения. При этом динамика заболеваемости должна быть меньше чем 10 процентов.

Напомним, по состоянию на утро 25 июля в Украине 63 929 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1590 летальных, 35 497 пациентов выздоровели. За минувшие сутки обнаружили 1106 новых случаев. Больше всего больных подтвердили во Львовской области - 209.