В Украине 45% граждан не одобряют действия Зеленского, - опрос

Владимир Зеленский РБК-Украина

В мае действия Зеленского не одобряли 37% граждан

В Украине действия и заявления президента Владимира Зеленского не одобряют 45% граждан. Такие данные получил Киевский международный институт социологии по результатам соцопросов.

Действия президента по состоянию на июнь одобряют лишь 38% граждан, тогда как в мае - 47%.

"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае – 47%); 45% - не одобряют (в мае – 37%). Разница между долей тех, кто одобряет действия и заявления президента, и долей тех, кто не одобряет, впервые за последний год стала емкой и составила минус 7 процентных пунктов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что институт проводил опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера. Опрос проводили с 20 по 23 июня 2020 года для взрослого населения в возрасте 18 лет и старше. В выборки не включаются оккупированные территории. В ходе опроса было проведено 2000 интервью, погрешность не превышает 2,2%.