В Украине 1 февраля стартует регистрация на ВНО-2021. Календарь экзаменов

1 февраля стартует регистрация на ВНО-2021 Фото из открытых источников

Результаты экзаменов будут обнародованы до 30 июня

В Украине с 1 февраля начинается регистрация на основную сессию ВНО-2021, которая продлится до 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования.

Так, до 30 апреля участники экзамена смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска со временем и местом проведения внешнего независимого оценивания. Результаты тестов будут обнародованы до 30 июня.

График основной сессии ВНО:

21 мая - химия;

24 мая - испанский, немецкий, французский языки;

25 мая - английский язык;

28 мая - математика, математика (задачи уровня стандарта);

1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;

4 июня - история Украины;

7 июня - физика;

10 июня - биология;

15 июня - география.

В МОН напомнили, что участие в основной сессии является бесплатным. В то же время каждый участник имеет право сдать экзамены не более, чем по пяти учебным предметам.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники ВНО, которые наберут на экзаменах наибольшее количество баллов, смогут претендовать на ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч гривен.