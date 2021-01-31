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В Украине 1 февраля стартует регистрация на ВНО-2021. Календарь экзаменов

1 февраля стартует регистрация на ВНО-2021 Фото из открытых источников

Результаты экзаменов будут обнародованы до 30 июня

В Украине с 1 февраля начинается регистрация на основную сессию ВНО-2021, которая продлится до 5 марта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования. 

Так, до 30 апреля участники экзамена смогут скачать со своих информационных страниц приглашения-пропуска со временем и местом проведения внешнего независимого оценивания. Результаты тестов будут обнародованы до 30 июня.  

График основной сессии ВНО:

  • 21 мая - химия;
  • 24 мая - испанский, немецкий, французский языки;
  • 25 мая - английский язык;
  • 28 мая - математика, математика (задачи уровня стандарта);
  • 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература;
  • 4 июня - история Украины;
  • 7 июня - физика;
  • 10 июня - биология;
  • 15 июня - география.

В МОН напомнили, что участие в основной сессии является бесплатным. В то же время каждый участник имеет право сдать экзамены не более, чем по пяти учебным предметам. 

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участники ВНО, которые наберут на экзаменах наибольшее количество баллов, смогут претендовать на ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч гривен. 

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