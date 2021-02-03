В удостоверениях водителей могут появиться новые обозначения: О чем они будут говорить

Водительские удостоверения украинцев претерпят изменения Фото из открытых источников

В документе будут указываться особенности состояния здоровья руководителя

Водительские удостоверения украинцев претерпят изменения и будут содержать новые отметки. Об этом говорится в проекте внесение изменений в "Положение о порядке выдачи Удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами, утвержденных постановлением Кабинета министров Украины от 08 мая 1993 г. № 340".

Как отмечается, в документе будут обозначать информацию об использовании водителем очков, контактных линз, повязки на глазу, слухового аппарата или протеза конечности.

Кроме этого, в удостоверениях с помощью специальных кодов будут введены ограничения для определенной категории водителей. В частности, будет разрешаться управление только в дневные часы и в указанном радиусе от места проживания водителя. Также можно будет управлять транспортным средством без пассажиров, с ограниченной скоростью и без прицепа.

При этом добавляется, водители не смогут двигаться по автомагистралям. Еще их транспортные средства должны быть оборудованными алкозамками, в соответствии с нормой EN 50436.

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Ранее сообщалось, что столичный Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис" начал предоставлять услуги по обмену водительского удостоверения. За новый документ водителяибудут платить по 719 грн.