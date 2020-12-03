В Турции археологи нашли древнюю статую священника

Найдена статуя главы священника Daily News

Ученые уже окрестили артефакт самой красивой находкой 2020 года

В Турции археологи раскопали древнюю статую священника, которой, предположительно, около двух тысяч лет. Ученые уже окрестили артефакт самой красивой находкой 2020 года. Об этом сообщает Daily News.

Согласно сообщению, статую обнаружили под землей в турецкой провинции Денизли, в древнем городе Лаодикия. Команда ученых обнаружила статую священника в западном театре на 15 тысяч мест в городе, которому более 7 тысяч лет.

"Это одна из самых красивых находок 2020 года с точки зрения возраста, профессии и, в особенности, очень яркого портрета, который мы можем датировать периодом позднего эллинизма и ранней империи", - рассказал профессор Университета Памуккале Джелал Шимшек.

Справка:

Город Лаодикия расположен на реке Лик и был основан в честь жены селевкидского царя Антиоха II Теоса в III веке до нашей эры. Но ученые выяснили, что история Лаодикии на самом деле отходит вплоть до 5,5 тыс. года до н. э.

Город, который был обнаружен только после раскопок, начатых музеем Денизли в 2003 году, переживал свой расцвет между первым и третьим веками нашей эры. В этом населенном пункте жило около восьми тысяч человек.

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Напомним, ранее в Турции археологи обнаружили 10 старинных резных мифологических масок, которые были расположены в античном театре.