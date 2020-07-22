"В туалет предлагали на ведро": Заложники рассказали, как к ним относился террорист Кривош

Задержание "луцкого террориста" Национальная полиция Волынской области

Освобожденные заложники утверждают, что к ним относились хорошо и не угрожали

Заложники, которых во вторник, 21 июля, террорист Максим Кривош удерживал в автобусе в Луцке, рассказали, как к ним относился злоумышленник. Об этом говорится в сюжете "Первого канала социальных новостей".

Так, по словам заложников, мужчина не выпускал их на улицу, однако относился к ним хорошо. В частности, он не угрожал людям, взамен просил их вести себя спокойно.

"Просил только спокойно вести себя, чтобы никаких лишних движений. Все хорошо", – рассказала одна из заложниц Руслана.

Кроме этого, террорист предлагал людям сходить в туалет на ведро, однако из транспорта их не выпускал.

"Хорошо к нам относились, ничего не скажу. В туалет он нам предлагал на ведро, а на улицу не отпускал", - рассказала освобожденная заложница Наталья Босса.

Заметим, конкретных требований мужчина не выдвигал, вместо этого просил от государственного руководства признать себя внутренними террористами, а президента Украины Владимира Зеленского - порекомендовать фильм "Земляне".

Напомним, накануне в Луцке мужчина с взрывчаткой и оружием захватил автобус с пассажирами. Позже террорист обнародовал свои требования в социальной сети Твиттер. Однако, они не являются выразительными, а сводятся к общему недовольству системой.

Как выяснилось, террористом оказался Максим Кривош, который примерно десять лет находился в исправительных учреждениях.

После чего дело под личный контроль взял президент Украины Владимир Зеленский, а министр внутренних дел Арсен Аваков экстренно вылетел на Волынь для координации действий по освобождению заложников.

Примерно в 22:00 в Луцке начался штурм автобуса, в котором находились заложники. Впоследствии стало известно, что всех уволили, а террориста Максима Кривоша задержали.