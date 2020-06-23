В трех западных областях могут усилить карантин, - Ляшко

По его словам, до 31 июля в Украине точно не отменят ношение масок в общественных местах и социальную дистанцию

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации во Львовской, Волынской и Закарпатской областях могут усилить карантинные ограничения. Об этом он рассказал во время брифинга, посвященном доставке ЕС и ВОЗ средств индивидуальной защиты для украинских медиков, сообщает Укринформ.

"Наиболее критическая ситуация относительно возможности внедрения более жестких ограничений у нас в западных регионах, в частности в Закарпатской, Львовской, Волынской областях - там, где есть значительный рост количества случаев коронавирусной болезни", - сказал Ляшко.

Кроме этого, он напомнил, что с 22 июня в Украине начал действовать новый адаптивный карантин. Также он заверил, что до 31 июля в Украине точно не будут смягчены такие требования, как ношение маски в общественных местах, социальная дистанция, ограничение количества людей в помещениях.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что возврат к тотальному карантину в Украине может повлечь катастрофические последствия, поэтому страна будет использовать модель адаптивного карантина.