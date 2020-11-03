В трех регионах Украины могут развернуть мобильные госпитали для больных COVID-19

В Киеве, Донецкой и Одесской областях развернут мобильные госпитали Фото из открытых источников

По словам Степанова, в мобильных госпиталях будут работать 1200 человек

В трех регионах Украины планируют развернуть мобильные госпитали для приема больных с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время своего выступления в Верховной Раде относительно эпидемиологической ситуации в Украине, передает "Укринформ".

По словам главы Минздрава, на сегодня определены три локации для развертывания мобильных госпиталей: город Киев, Донецкая и Одесская области.

"Местными властями определено, в каких именно локациях могут находиться эти госпитали. Учтена сумма средств, необходимая для развертывания полевых госпиталей, исходя из 500 коек на 1 полевой госпиталь", - отметил Максим Степанов.

По предварительной информации, в мобильных госпиталях будут работать 1200 человек. Кроме этого, были определены необходимая сумма средств и перечень оборудования для пунктов приема больных.

"Соответственно, выделяются средства, то есть подготовлены соответствующие документы о выделении этих средств непосредственно регионам, которые будут заниматься обустройством этих мобильных госпиталей в случае необходимости", - подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, по состоянию на утро 3 ноября в Украине больничные койки для пациентов с подозрением или подтвержденной коронавирусной болезнью заполнены на 68,8%.

За минувшие сутки в стране лабораторно подтвердили 8 899 новых случаев COVID-19, а еще 157 человек умерли в результате осложнений.