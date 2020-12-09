В трех областях Украины шахтеры объявили забастовку из-за невыплаты зарплат
Горняки отказались работать, пока им не выплатят заработанные средства
Горняки шахт Волынской, Львовской и Донецкой областей прекратили работу из-за непогашения им задолженности по зарплатам. Об этом 9 декабря сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.
По предварительной информации, протесты шахтеров вспыхнули на нескольких объектах в Нововолынске. Там со вторника, 8 декабря, горняки второй смены шахты "Бужанская" остаются под землей и отказываются покидать объект. В связи с этим на шахту прибыли полицейские и следственная группа.
Кроме этого, 9 декабря горняки шахты "№ 9 Нововолынская" с 1 смены отказались спускаться в шахту. По словам председателя профсоюза, шахтеры организованно движутся в сторону здания администрации объединения ГП "Волыньуголь". Также продолжается протест в подземных условиях 75 горняков шахты "Лесная" (Львовско-Волынский угольный бассейн).