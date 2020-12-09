В трех областях Украины шахтеры объявили забастовку из-за невыплаты зарплат

Протест шахтеров Facebook/Михаил Волынец

Горняки отказались работать, пока им не выплатят заработанные средства

Горняки шахт Волынской, Львовской и Донецкой областей прекратили работу из-за непогашения им задолженности по зарплатам. Об этом 9 декабря сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

По предварительной информации, протесты шахтеров вспыхнули на нескольких объектах в Нововолынске. Там со вторника, 8 декабря, горняки второй смены шахты "Бужанская" остаются под землей и отказываются покидать объект. В связи с этим на шахту прибыли полицейские и следственная группа.

Кроме этого, 9 декабря горняки шахты "№ 9 Нововолынская" с 1 смены отказались спускаться в шахту. По словам председателя профсоюза, шахтеры организованно движутся в сторону здания администрации объединения ГП "Волыньуголь". Также продолжается протест в подземных условиях 75 горняков шахты "Лесная" (Львовско-Волынский угольный бассейн).

В то же время в Донецкой области с прошлой недели протестуют горняки шахты "Украина" ГП "Селидовуголь"). Кроме этого, была остановлена работа на шахте "Капитальная" в городе Мирноград. "На данный момент перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета. Также сегодня состоится пленарное заседание городского совета г. Мирноград. Шахтеры ГП Мирноградугля обратятся к местным депутатам, чтобы те во время пленарного заседания рассмотрели вопросы, поднятые в резолюции протестующих. Главным образом – по зарплатной задолженности и стабильной работы предприятия", - отметил Михаил Волынец. Новости по теме: Подземный протест: Волынец заявляет об усилении давления на шахтеров По его словам, 9 декабря утром начался протест под зданием Кабинета Министров в Киеве. Работники "Восточного горно-обогатительного комбината" требуют погасить 143 млн грн задолженности по заработной плате перед работниками ГП "Восток ГОК" и возобновить полноценную работу предприятия.