В трех областях Украины COVID-кровати заполнены более чем на 50%

Кровати для пациентов с подозрением или подтвержденным диагнозом COVID-19 Фото из открытых источников

В Киеве больницы заполнены на 48,5%

В Украине по состоянию на 13 декабря больничные койки для пациентов с коронавирусом COVID-19 заполнены более чем на 50 процентов в трех областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Как отмечается, в целом по Украине заняты 41,5 процентов таких коек. При этом наиболее загруженными являются больницы Николаевской (62,6), Черкасской (55,8) и Черниговской (52,1 процента) областей. В Киеве сейчас кровати заполнены на 48,5 процентов.

По предварительной информации, всего в Украине ввели уже 63 110 больничных коек для пациентов с COVID-19.

Новости по теме: В трех регионах Украины могут развернуть мобильные госпитали для больных COVID-19

Кроме этого, в Украине уменьшается показатель заболеваемости коронавирусом. Так, по состоянию на 13 декабря он составлял 450,4 при норме 40, а за день до этого - 460,4.

Самый высокий показатель заболеваемости в Киеве - 746.

К слову, накануне, 12 декабря, в Украине зафиксировали 9 176 случаев COVID-19, еще 7 563 человека выздоровели, однако 156 больных умерли вследствие осложнений.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что госпитали МВД и СБУ являются "потенциальным резервом коек" для больных коронавирусной болезнью COVID-19.