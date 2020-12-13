В трех областях Украины COVID-кровати заполнены более чем на 50%
В Киеве больницы заполнены на 48,5%
В Украине по состоянию на 13 декабря больничные койки для пациентов с коронавирусом COVID-19 заполнены более чем на 50 процентов в трех областях. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
Как отмечается, в целом по Украине заняты 41,5 процентов таких коек. При этом наиболее загруженными являются больницы Николаевской (62,6), Черкасской (55,8) и Черниговской (52,1 процента) областей. В Киеве сейчас кровати заполнены на 48,5 процентов.
По предварительной информации, всего в Украине ввели уже 63 110 больничных коек для пациентов с COVID-19.
Кроме этого, в Украине уменьшается показатель заболеваемости коронавирусом. Так, по состоянию на 13 декабря он составлял 450,4 при норме 40, а за день до этого - 460,4.
Самый высокий показатель заболеваемости в Киеве - 746.
К слову, накануне, 12 декабря, в Украине зафиксировали 9 176 случаев COVID-19, еще 7 563 человека выздоровели, однако 156 больных умерли вследствие осложнений.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что госпитали МВД и СБУ являются "потенциальным резервом коек" для больных коронавирусной болезнью COVID-19.