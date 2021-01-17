В трех городах Украины сегодня повторно проходят выборы городского головы

В Украине проходит повторное голосование на выборах городских голов Фото из открытых источников

Новых руководителей будут выбирать в Броварах, Борисполе и Новгород-Северском

В воскресенье, 17 января, в Броварах и Борисполе Киевской области, а также в Новгород-Северском Черниговской области проходят повторные выборы городских голов. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Избирательные комиссии в городах открылись в 8 утра и будут работать до 20:00.

Отметим, в Борисполе назначили повторные выборы в связи со смертью кандидата, победившего на выборах 25 октября. В бюллетень для повторного голосования включены 16 кандидатов.

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Также 17 января повторно будут выбирать городского голову Броваров. 9 ноября Киевский окружной административный суд признал там выборы несостоявшимися и обязал городскую ТИК провести повторное голосование. Апелляционный суд 11 ноября подтвердил это решение. В этот день местные жители будут выбирать и депутатов Броварского горсовета.

Повторные выборы в Новгород-Северском обусловлены смертью Олега Бондаренко, победившего на выборах 25 октября.

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В ЦИК отметили, что результаты голосования должны быть установлены до 29 января 2021 года включительно.

Напомним, недавно в Центральной избирательной комиссии сообщили, что местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей в марте 2021 года провести невозможно.