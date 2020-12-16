В ТКГ заявили, что через пять дней у России не будет причин не открывать КПВВ "Счастье"

На заседании ТКГ Леонид Кравчук пообещал, что уже через неделю украинская делегация пришлет свой собственный аналогичный проект дорожной карты Фото из открытых источников

Правительство Украины пообещало выполнить последнее техническое требование

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что через пять дней у России не останется формальных поводов не открывать со своей стороны контрольный пункт въезда-выезда "Счастье". Об этом сообщает пресс-служба делегации в Telegram.

Как отмечается, украинское правительство выполнит последнее техническое требование к КПВВ, которое необходимо для начала его работы. В частности, будет оборудована точка разворота для автобусов.

"...В настоящее время созданы все условия для открытия КПВВ "Счастье", - подчеркнул координатор гуманитарной подгруппы Полномочного Посла господина Т. Фриш.

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Таким образом, отметили в делегации, у российской стороны не останется поводов и дальше блокировать работы КПВВ "Счастье", которое открыто с украинской стороны линии разграничения.

Напомним, в конце ноября глава так называемого "МИД ЛНР" Владислав Дейнего заверил, что на Донбассе контрольные пункты въезда-выезда на участках "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" могут быть открыты в течение двух недель.