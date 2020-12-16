В ТКГ заявили, что через пять дней у России не будет причин не открывать КПВВ "Счастье"
Правительство Украины пообещало выполнить последнее техническое требование
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе заявила, что через пять дней у России не останется формальных поводов не открывать со своей стороны контрольный пункт въезда-выезда "Счастье". Об этом сообщает пресс-служба делегации в Telegram.
Как отмечается, украинское правительство выполнит последнее техническое требование к КПВВ, которое необходимо для начала его работы. В частности, будет оборудована точка разворота для автобусов.
"...В настоящее время созданы все условия для открытия КПВВ "Счастье", - подчеркнул координатор гуманитарной подгруппы Полномочного Посла господина Т. Фриш.
Таким образом, отметили в делегации, у российской стороны не останется поводов и дальше блокировать работы КПВВ "Счастье", которое открыто с украинской стороны линии разграничения.
Напомним, в конце ноября глава так называемого "МИД ЛНР" Владислав Дейнего заверил, что на Донбассе контрольные пункты въезда-выезда на участках "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое" могут быть открыты в течение двух недель.