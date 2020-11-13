В ТКГ назвали сроки нового обмена удерживаемыми лицами

Алексей Арестович Фото из открытых источников

По словам Арестовича, обмен пленными должен состояться до католического Рождества

Новый обмен удерживаемыми лицами между Украиной и незаконными вооруженными формированиями должен состояться до 24 декабря. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Обмен пленными должен состояться до Рождества (католического – ред.). А Красный Крест должен начать работу до 15 ноября – это обязательство, которое подписал Путин. Яростное давление оказывается сейчас на Россию, в том числе при помощи Франции и Германии в "нормандском формате" для того, что бы допустили (Красный Крест на территории ОРДЛО – ред.). А обмен пленными должен быть до 24 декабря – прямо давят, уже не скрываясь, на Россию, чтобы осуществить обмен", - сказал Арестович.

Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина передала списки для обмена удерживаемыми спецпредставителю ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау и ждет ответа.

Позже министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что обмен удерживаемыми лицами затягивается из-за того, что представители группировок "ДНР" и "ЛНР" не получили команды из Москвы и ведут "тактику на затягивание переговоров".