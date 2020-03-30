В Тернопольской области медики захотели увольняться из-за коронавируса

В Монастырском районе медсестры захотели уволиться после заражения медиков COVID-19 Фото из открытых источников

Несколько медсестер написали заявления на увольнение

В Монастырском районе Тернопольской области несколько работников среди сестринского персонала написали заявления на увольнение после того, как в районе 25 медиков заразились коронавирусом COVID-19. Об этом рассказал заместитель председателя Монастыриской РГА Павел Дронь, сообщает hromadske.

"Несколько заявлений написано на увольнение. Они, видимо, будут уволены, если они не хотят, и будут приняты на работу другие", — отметил Дронь.

По словам госчиновников, сейчас медиков достаточно, однако вскоре в районе может возникнуть нехватка медицинского персонала.

"Работает 10 врачей, которые задействованы в переоборудованной больнице в инфицированный госпиталь, и примерно 15 медсестер", — добавил Дронь.

Напомним, в конце прошлой недели в Монастырском районе Тернопольской области у 21 медика подтвердили коронавирусную инфекцию.