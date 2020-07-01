В Тернополе похоронили погибшего на Донбассе бойца батальона "Айдар"

Парень погиб в зоне ООС результате разрыва неизвестного боеприпаса

Прощание с Иваном Дедюхом Depo. Хмельницький

В Тернополе попрощались с погибшим на Донбассе "айдаровцем" Иваном Дедюхом. Об этом сообщает Укринформ.

28 июня Иван и еще один боец 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" пострадали от разрыва неопределенного оружия. Трагедия произошла вблизи села Старогнатовка Донецкой области.

Погибший военный получил многочисленные осколочные ранения, из-за чего скончался на месте. Другого защитника доставили в больницу. Ивану Дедюху было 37 лет, он служил на Донбассе с 2014 года.

Тернопольский городской совет объявил 1 июля Днем траура в связи со смертью военного. В городе приспустили Государственный Флаг Украины на домах и сооружениях всех форм собственности. Отмечается, что бойца провожали родные, собратья, а также обычные горожане с соблюдением условий карантина.

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Ранее сообщалось, что за сутки 30 июня незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили тишину. В результате обстрелов двое украинских военных ранены.