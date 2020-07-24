В Тернополе по неосторожности застрелился военный

Мужчина служил в ООС на должности водителя-электрика

Фото из открытых источников

В Тернополе от пулевого ранения погиб военнослужащий-контрактник Михаил Воронский. Об этом сообщила пресс-служба 44 отдельной артиллерийской бригады в Фейсбук.

Отмечается, что военный застрелился в результате неосторожного обращения с оружием. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители и работники военного правопорядка. Командование части, где числился погибший, назначило служебное расследование.

Известно, что Михаил Воронский родился в Тернопольской области в 1966 году. С февраля 2020 года он проходил службу по контракту на должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений. Кроме того, мужчина был ветераном Афганистана. Похоронить погибшего планируют на родине, в Добровлянах Залищицкого района Тернопольской области.

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Напомним, не так давно в Киевской области трагически погиб участник АТО. Осмотр показал, что мужчина погиб в результате взрыва взрывного устройства. Следствие предполагает, что речь идет о неосторожном обращении со взрывным устройством. В последнее время погибший нигде не работал, но дважды был участником Антитеррористической операции на востоке Украины.