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В Тернополе коронавирусом заразился врач

Количество зараженных растет Фото из открытых источников

Это уже шестой случай заражения коронавирусом в Тернопольской области

В Тернополе зафиксировали первый случай коронавируса, заразился врач-стоматолог. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Отмечается, что это уже шестой случай заражения коронавирусом в Тернопольской области.

"Зафиксирован первый случай COVID-19 в Тернополе. Это врач-стоматолог", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что больной - мужчина 1965 года рождения, он был в Австрии.

Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь, обследуется круг контактных лиц.

Напомним, по состоянию на 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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