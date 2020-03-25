В Тернополе коронавирусом заразился врач
Это уже шестой случай заражения коронавирусом в Тернопольской области
В Тернополе зафиксировали первый случай коронавируса, заразился врач-стоматолог. Об этом сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.
Отмечается, что это уже шестой случай заражения коронавирусом в Тернопольской области.
"Зафиксирован первый случай COVID-19 в Тернополе. Это врач-стоматолог", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что больной - мужчина 1965 года рождения, он был в Австрии.
Сейчас он получает необходимую медицинскую помощь, обследуется круг контактных лиц.
Напомним, по состоянию на 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.