В течение двух недель Кабмин подготовит соглашения, которые помогут завершить объекты "Укрбуда", - Шмыгаль

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К решению вопроса подключатся Министерство обороны и Министерство юстиции

Кабинет министров постановил Министерству обороны и Министерству юстиции разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, которые помогут завершить объекты "Укрбуда". Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, в понедельник правительство провело встречу с инициативной группой инвесторов жилых комплексов корпорации "Укрбуд", где обсуждались пути урегулирования вопроса достройки объектов.

"17 июня Кабмин поддержал проект распоряжения, которое дает старт процессу решения этой проблемы. В течение двух недель Минобороны совместно с Минюстом должны разработать проект сделки для заключения необходимых соглашений, что позволит завершить строительство объектов "Укрбуда" и защитит имущественные права инвесторов", - пишет глава правительства.

Как ранее отмечалось, проект распоряжение позволит Минобороны перезаключить соглашения, заключенные с корпорацией "Укрбуд", на "Киевгорстрой".

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Напомним, президент Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мероприятий по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании "Укрбуд".