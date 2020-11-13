В течение 7 месяцев вне боя на Донбассе погибли 44 военных, - Венедиктова

Фото из открытых источников

Во время боевых действий на Донбассе за 7 месяцев погиб 21 военный и 199 получили ранения

С марте на востоке Украины не во время боя погибли 44 украинских военных. Об этом во время видеообращения заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По ее словам в течение этого периода потери украинских войск составили 703 человека, 276 из которых - погибли (44 в зоне ООС).

"Именно из-за таких потерь в специализированной прокуратуре Объединенных сил создан отдел по расследованию причин смертей военнослужащих в небоевой обстановке", - рассказала Венедиктова.

Всего военная прокуратура за этот период расследовала 277 уголовных производств по фактам смерти военнослужащих в небоевой обстановке. В 39 случаях подтвержден факт совершения самоубийств. В суд направлено 16 обвинительных актов.

В то же время по информации Офиса генпрокурора, во время боевых действий на Донбассе за 7 месяцев погиб 21 военный и 199 получили ранения.

Напомним, недавно в Николаеве злоумышленники совместно с гражданином России планировали скрытно вывезти из Украины газотурбинную продукцию для нужд Военно-морского флота Российской Федерации.