В течение 2021-2023 годов в Украине будут внедрять электронные рецепты на лекарства, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По словам министра, в планах сделать рецепты на все антибиотики

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в течение 2021-2023 годов в Украине будут реализовывать план по внедрению электронных рецептов на лекарственные средства. Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга.

По словам министра, упорядочение рынка лекарственных средств и введение электронного рецепта является одной из серьезных составляющих реформы здравоохранения.

"В 2021 году мы собираемся ввести электронный рецепт на наркотические средства, на инсулин, и на иммуносупрессивные препараты. Затем постепенно дальше мы будем расширять этот модуль. В 2022 году мы собираемся сделать электронные рецепты на все антибиотики, то есть антибиотикотерапию. И в 2023 году - на всю оставшуюся часть рецептурных лекарственных средств", - рассказал Степанов.

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Кроме этого, он отметил, что когда люди начинают бесконтрольно принимать антибиотики, у них возникает резистентность к антибактериальной терапии.

"Что это значит? Это если действительно потом необходимо будет употреблять антибиотик при том или ином заболевании - то этот антибиотик просто не будет действенным. Поэтому вы просто делаете вред своему организму. Поэтому очень важно, чтобы у нас были понятные правила по отпуску рецептурного лекарственных средств ", - пояснил Степанов и добавил, что электронный рецепт будет фиксироваться в системе, а тогда можно будет проследить, каким врачом был выписан рецепт и нужно ли было его выписывать.

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Напомним, по состоянию на утро 20 сентября в Украине 175 678 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 3557 - летальные.