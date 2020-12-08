В течение 10 лет все убыточные шахты в Украине закроют, - Минэнергетики

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Украина планирует к 2070 году полностью отказаться от ископаемых видов топлива

До 2030 года в Украине закроют все убыточные шахты, в соответствии с проектом Концепции трансформации угольной отрасли. Об этом заявила первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласно концепции уже завершаются все согласительные процедуры. Она предусматривает, что убыточные шахты будут закрыты в течение десяти лет, минимизация дотирования отрасли из госбюджета состоится в ближайшие годы", - сказала Буславец.

Она напомнила, что Украина планирует до 2070 года полностью отказаться от ископаемых видов топлива.

По ее словам, этот процесс будет происходить последовательно, без негативного влияния на экономику и занятых в отрасли работников.

"Необходимо позаботиться, чтобы никто не остался позади, - такой девиз справедливой трансформации угольной отрасли, заложен в Европейском "зеленом" курсе. Так должно произойти и у нас", - добавила Буславец.

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Напомним, в начале октября Кабинет министров принял проект постановления, который предусматривает погашение задолженности по зарплате перед горняками из шахты "Надия", которая расположена во Львовской области.

