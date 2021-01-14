В СВРУ заявили, что Верховный суд не восстанавливал Семочко в должности

Заявление было удовлетворено частично

"Служба внешней разведки Украины информирует, что решением Верховного Суда от 13 января 2021 года исковое заявление гражданина Семочко С. удовлетворено частично: признан противоправным и отменен Указ Президента Украины П. Порошенко от 12 апреля 2019 года №143/2019 года "Об увольнении Семочко С. с должности Первого заместителя Председателя Службы внешней разведки Украины" за нарушения процедуры подготовки Указа.

В то же время Верховным Судом отказано С. Семочко в удовлетворении его исковых требований о восстановлении в должности", - отмечается в ней.

При этом в СВРУ добавили, что в указанном судебном процессе ведомство выступало третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно предмета спора.

Ранее, в некоторых СМИ появилась информация о восстановлении Сергея Семочко в должности первого заместителя председателя СВРУ.