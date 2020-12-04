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В Сумской области у ребенка обнаружили подозрение на опасную инфекцию, которая передается от грызунов

Грызуны могут переносить туляремию и заражать ею людей Фото из открытых источников

Туляремия может привести к серьезным осложнениям и летальному исходу

В Сумской области у 13-летнего мальчика обнаружили подозрение на опасное инфекционное заболевание, которое передается человеку от грызунов. Туляремия может привести к серьезным осложнениям и летальному исходу. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья Украины Украины в своем Facebook.

"14 ноября у заболевшего появилась боль в горле, увеличились лимфатические узлы, а также повысилась температура до 39°С. В тот же день он обратился за медицинской помощью, а 16 ноября его госпитализировали в инфекционное отделение. Специалисты лабораторного центра начали эпидемиологическое расследование для выяснения условий и причин появления заболевания", - говорится в сообщении.

На данный момент мальчик находится в изоляции, чтобы не заразить других и в больнице применяют весь спектр необходимых противоэпидемиологических и профилактических действий.

Справка:

Туляремия — острое инфекционное заболевание, которым могут болеть как люди, так и животные. Основные переносчики инфекции - ондатры, крысы, суслики, мыши и зайцы. Также его могут переносить иксодовые и гамазовые клещи, блохи, слепни, комары, москиты и другие.

Основные симптомы туляремии:

  • увеличение лимфоузлов;
  • повышение температуры тела до 38-40 градусов;
  • сильная головная боль;
  • общая слабость;
  • головокружение;
  • нарушение сознания;
  • боль в мышцах;
  • тошнота;
  • рвота;
  • покраснение лица и глаз;
  • сыпь, которая на 8-12 день болезни шелушится и может привести к пигментации кожи.

Лечение данного заболевания осуществляется только в условиях больничного стационара.

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Напомним, недавно главный государственный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что при коронавирусе нужно употреблять антибиотики только в случае, когда рядом с COVID-19 развилось бактериальное заболевание. 

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