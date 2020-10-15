В Сумах заболеваемость COVID-19 приближается к рекордному показателю, - Минздрав

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Также в "красную" зону попали девять областных центров

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом COVID-19 в городе Сумы приближается к рекордному показателю - 1000 больных человек на 100 тыс. населения. Об этом он рассказал во время брифинга по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС, сообщает УНН.

"Уровень заболеваемости в городе Сумы приближается к рекордным 1000 человек на 100 тыс. населения. Сейчас он составляет 954 на 100 тыс. населения", - рассказал Ляшко.

Также он рассказал, что в "красный" уровень эпидемической опасности попадают девять областных центров: Черновцы, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь.

В то же время главный санитарный врач отметил, что уровень заболеваемости в городах Ивано-Франковск и Тернополь находится на границе, близкой к "оранжевой" зоне.

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Напомним, на внеочередном заседании 15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 19 октября.