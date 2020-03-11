В столичных ТРЦ спецбригады мірятимуть температуру посетителей

Доброволец дезинфицирует христианскую церковь в Ухане, провинция Хубэй, Китай, 6 марта 2020 года EPA-EFE

При необходимости посетителям будут рекомендовать обратиться за медицинской помощью

В торгово-развлекательных центрах Киева с 12 марта будут работать специальные бригады для выявления людей с признаками заболевания вызванного коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на начальника Главного управления Держпродспоживслужби в городе Киеве Олега Рубана

"В каждом торговом центре завтра будут работать бригады, которые будут осматривать людей при необходимости проводить температурный контроль. А если будет температура повышенная - будут рекомендовать обратиться за медицинской помощью", - сказал он.

Напомним, сегодня мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице вводят превентивные меры безопасности из-за угрозы коронавирус. С 12 марта в Киеве будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, а также в садах и в художественных и спортивных школах.

Закрытыми будут и развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах. Предварительно ограничения будут действовать до конца марта.

Впоследствии стало известно, что по решению Кабмина, в целом по Украине будет действовать запрет на массовые собрания более 200 человек.

К тому же обучение в школах перейдет на дистанционную форму, а пробный тест по ЗНО будет перенесено.

В настоящее время в Украине было подтвержден один случай заражения COVID-19.