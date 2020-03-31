В столице снижаются цены на продукты, - АМКУ

АМКУ продолжит свое расследование для выяснения, кто же именно виноват в антиконкурентных действиях на рынке продовольственных товаров

В последние 7 дней цены на основные продукты не растут, а стоимость некоторых даже упала. Об этом заявил глава Киевского управления АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

"Можем констатировать – в последние 7 дней цены на основные продукты не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов). Итак, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились, и АМКУ приветствует такую реакцию на открытие дела", - написал он.

Глава Киевского управления АМКУ отметил, что ведомство продолжит свое расследование для выяснения, кто же именно виноват в антиконкурентных действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронного поднятия цен в первой половине марта.

Напомним, ранее Киевское отделение АМКУ открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.