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В столице снижаются цены на продукты, - АМКУ

АМКУ продолжит свое расследование для выяснения, кто же именно виноват в антиконкурентных действиях на рынке продовольственных товаров

В последние 7 дней цены на основные продукты не растут, а стоимость некоторых даже упала. Об этом заявил глава Киевского управления АМКУ Алексей Хмельницкий в Facebook.

"Можем констатировать – в последние 7 дней цены на основные продукты не растут (кроме некоторых импортных овощей и фруктов). Итак, цены на продукты первой необходимости выровнялись, а некоторые из них даже снизились, и АМКУ приветствует такую реакцию на открытие дела", - написал он.

Глава Киевского управления АМКУ отметил, что ведомство продолжит свое расследование для выяснения, кто же именно виноват в антиконкурентных действиях на рынке продовольственных товаров, которые привели к необоснованному и синхронного поднятия цен в первой половине марта.

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Напомним, ранее Киевское отделение АМКУ открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов Киева.

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