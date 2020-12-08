В США умер летчик, который первым в мире преодолел звуковой барьер

Американский летчик-испытатель Чак Йегер Фото из открытых источников

Подробности и причина смерти 97-летнего Чака Йегера не сообщаются

В США ушел из жизни летчик-испытатель Чак Йегер, который стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, о смерти 97-летнего пилота сообщила его жена.

"Невероятная, достойно прожитая жизнь, выдающийся пилот Америки. Его наследие силы, приключений и патриотизма останутся в памяти навсегда", — написала жена Йегера. Других подробностей она не предоставила.

Справка:

Чарльз Элвуд Йегер (род. 13 февраля 1923 года, округ Линкольн, Западная Вирджиния, США — 7 декабря 2020 года), более известный как Чак Йегер — американский летчик-испытатель, в дальнейшем генерал военно-воздушных сил США.

Самый известный полет Йегера состоялся 14 октября 1947 года, когда он первым в истории человечества превысил скорость звука на экспериментальном самолете Bell X-1. Над пустыней Мохаве на юго-западе США Йегер, которому в то время было всего 24 года, достиг скорости свыше 1 Маха (1225 км/ч) на высоте 13,7 тыс. метров.

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