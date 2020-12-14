В США "Шрека" признали национальным достоянием и внесли в соответствующий реестр

Шрек Фото из открытых источников

Библиотека Конгресса США объявила ежегодный список из 25 фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение

Библиотека Конгресса Соединенных Штатов Америки объявила ежегодный список из 25 фильмов, которые включили в Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение. Об этом сообщает Variety.

Как отмечается, в этом году выбрали рекордные девять фильмов, которые сняли женщины и семь фильмов — темнокожие режиссеры. Всего в реестре 800 фильмов. Его основали в 1989 году, чтобы сохранять кинематографическое наследие. Чтобы фильм попал в реестр, с момента его выпуска должно пройти не менее 10 лет.

Как известно, "Шрека" озвучили Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз. Мультфильм стал большим хитом для его релиза 2001 года, собрав 484 миллионов долларов по всему миру, что привело к трем сиквелам, праздничному телевизионному выпуску и бродвейской адаптации.

Фильмы, включенные в Национальный реестр фильмов 2020 года (в хронологическом порядке):

1. Саспенс (1913)



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