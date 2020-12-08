В США показали трехколесный электрокар на солнечных батареях

Трехколесный электрокар на солнечных батареях Фото из открытых источников

Стоить такой электрокар будет 44 900 долларов

Американский стартап Aptera представил трехколесный электрокар, который работает на солнечных батареях и может проехать 1609 км без подзарядки. Об этом пишет Electrek.

Разработчик уверяет, что авто частично заряжается благодаря солнечной энергии. Чтобы увеличить пробег транспортного средства от 26 до 65 километров, компания предлагает дополнительно установить на крышу солнечную панель.

Салон авто выглядит очень минималистично и внешне похож на аналоги компании Tesla.

Стоить такой электрокар будет 44 900 долларов. Базовая модель с запасом хода 402 км стоит 25,9 тыс. долларов, 644 км - 29,8 тыс. долларов, 966 км - 34,6 тыс. долларов.

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Напомним, ранее компания Tesla отозвала 9 537 электромобилей Model X и Model Y из-за дефектов с подвеской и обшивкой крыши.