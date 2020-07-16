В США обнаружили лапы динозавра с одним когтем. Фото

Фрагменты принадлежат одному из последних видов динозавров

Модель найденного динозавра Sci News

Американские ученые нашли останки динозавра-альварезсаурида, который жил 66 миллионов лет назад и имел по одному большому когтю на передних лапах. Об этом сообщает Sci News.

Когти насекомоедного животного обнаружили в американском штате Монтана, поселении Hell Creek (в дословном переводе – "Адский Ручей"). Останки доказывают, что этот вид динозавров был небольшими (от 1 до 3 метров). Они имели исключительно короткие передние конечности с огромным когтем, очень длинные задние лапы, морду, наполненную крошечными зубами, и тело, покрытое перьями.

Когти найденного динозавра Sci News

Эти динозавры жили в Северной и Южной Америке и Азии. Найденные когти принадлежат самому молодому известному виду динозавров, которые вымерли одними из последних.

Фрагменты показывают, что когти на передних лапах были более изогнутыми, чем считалось ранее. Это было полезно для копания или рытья гнилого дерева в поисках насекомых.

Кроме того, окаменелости дали понимание, что по мере роста Trierarchuncus prairiensis когти лап становились более прочными. Как оказалось, происходили значительные изменения из-за роста животных. Ранее особенности этого вида динозавров описывались на основе молодых особей, - отметили палеонтологи.

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