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В США нашли мертвым 28-летнего сына Уитни Хьюстон

Бобби Браун-младший Фото из открытых источников

Полиция не называет причины смерти, но отмечает, что они не носят криминального характера

Сын экс-мужа ныне покойной певицы Уитни Хьюстон 28-летний Бобби Браун-младший был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает портал TMZ.

Полиция заявляет, что причины смерти не носят криминального характера, но в то же время их не называет. Впрочем, подруга умершего Брауна, Анна, косвенно подтвердила, что парня убили запрещенные вещества. Об этом сообщает портал TMZ.

В соцсети девушка выложила пост с текстом "передозировка - это урок. Если ты не учишься, то умираешь".

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Ранее сообщалось, что в 77 лет из жизни ушла актриса театра и кино Любовь Румянцева.

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