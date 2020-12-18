В США медсестра упала в обморок после вакцинации препаратом Pfizer
Девушка почувствовала себя плохо примерно через 17 минут после введения вакцины
Старшая медсестра Тиффани Довер из клиники в городе Чаттануга (штат Теннесси, США) упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной вакцинации медработников от коронавируса. Накануне встречи с журналистами ей ввели вакцину американской компании Pfizer. Видеозапись инцидента появилась на YouTube.
Как сообщается, девушка почувствовала себя плохо примерно через 17 минут после введения вакцины от COVID-19. В это время она как раз говорила о вакцинации, но внезапно прервала речь, приложила руку ко лбу, прикрыла глаза и извинилась. А в следующую секунду начала падать.
Обморок медсестры длился недолго. Она вскоре пришла в себя и смогла продолжить общение с журналистами.
"У меня закружилась голова, но сейчас мне лучше, и боль в руке (от инъекции, - ред.) прошла", - рассказала о своем самочувствии Тиффани.
Также она добавила, что терять сознание в случае появления боли - это особенность ее организма.
В сою очередь врачи клиники, где работает медсестра, пояснили, что обморок не связан с введением вакцины Pfizer. А по данным ученых, потеря сознания довольно часто сопутствует введению любых вакцин. Кратковременная потеря контроля над собой может быть реакцией организма на боль или стресс.
Напомним, ранее директор по глобальным связям со СМИ Pfizer Джерика Питтс заявил, что вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 производства американской компании Pfizer не содержит ингридиентов, которые напоминают микрочипы, о чем говорится в распространенных теориях заговора.