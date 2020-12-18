В США медсестра упала в обморок после вакцинации препаратом Pfizer

PA MEDIA

Девушка почувствовала себя плохо примерно через 17 минут после введения вакцины

Старшая медсестра Тиффани Довер из клиники в городе Чаттануга (штат Теннесси, США) упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной вакцинации медработников от коронавируса. Накануне встречи с журналистами ей ввели вакцину американской компании Pfizer. Видеозапись инцидента появилась на YouTube.

Как сообщается, девушка почувствовала себя плохо примерно через 17 минут после введения вакцины от COVID-19. В это время она как раз говорила о вакцинации, но внезапно прервала речь, приложила руку ко лбу, прикрыла глаза и извинилась. А в следующую секунду начала падать.

Обморок медсестры длился недолго. Она вскоре пришла в себя и смогла продолжить общение с журналистами.

"У меня закружилась голова, но сейчас мне лучше, и боль в руке (от инъекции, - ред.) прошла", - рассказала о своем самочувствии Тиффани.

Также она добавила, что терять сознание в случае появления боли - это особенность ее организма.

В сою очередь врачи клиники, где работает медсестра, пояснили, что обморок не связан с введением вакцины Pfizer. А по данным ученых, потеря сознания довольно часто сопутствует введению любых вакцин. Кратковременная потеря контроля над собой может быть реакцией организма на боль или стресс.

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Напомним, ранее директор по глобальным связям со СМИ Pfizer Джерика Питтс заявил, что вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 производства американской компании Pfizer не содержит ингридиентов, которые напоминают микрочипы, о чем говорится в распространенных теориях заговора.