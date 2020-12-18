live
Новости » Общество Читати новину українською

В США медсестра упала в обморок после вакцинации препаратом Pfizer

PA MEDIA

Девушка почувствовала себя плохо примерно через 17 минут после введения вакцины

Старшая медсестра Тиффани Довер из клиники в городе Чаттануга (штат Теннесси, США) упала в обморок во время пресс-конференции, посвященной вакцинации медработников от коронавируса. Накануне встречи с журналистами ей ввели вакцину американской компании Pfizer. Видеозапись инцидента появилась на YouTube.

Как сообщается, девушка почувствовала себя плохо примерно через 17 минут после введения вакцины от COVID-19. В это время она как раз говорила о вакцинации, но внезапно прервала речь, приложила руку ко лбу, прикрыла глаза и извинилась. А в следующую секунду начала падать.

Обморок медсестры длился недолго. Она вскоре пришла в себя и смогла продолжить общение с журналистами.

"У меня закружилась голова, но сейчас мне лучше, и боль в руке (от инъекции, - ред.) прошла", - рассказала о своем самочувствии Тиффани.

Также она добавила, что терять сознание в случае появления боли - это особенность ее организма.

В сою очередь врачи клиники, где работает медсестра, пояснили, что обморок не связан с введением вакцины Pfizer. А по данным ученых, потеря сознания довольно часто сопутствует введению любых вакцин. Кратковременная потеря контроля над собой может быть реакцией организма на боль или стресс.

Новости по теме: Минздрав разработал план вакцинации от COVID-19: Кто получит препарат в первую очередь

Напомним, ранее директор по глобальным связям со СМИ Pfizer Джерика Питтс заявил, что вакцина от коронавирусной болезни COVID-19 производства американской компании Pfizer не содержит ингридиентов, которые напоминают микрочипы, о чем говорится в распространенных теориях заговора.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Четверо депутатов Запорожского облсовета вышли из фракции "Слуга народа", заявив о давлении. Фото В парламент проходят четыре партии, в лидерах – "Слуга народа" (24,7%) и ОПЗЖ (22,4%), - соцопрос На этой неделе ВРУ не будет рассматривать кадровый вопрос относительно министра Абрамовского, – Качура "Депутаты не готовы голосовать": В "Слуге народа" оценили перспективы назначения Витренко в КМУ
Loading...

программы канала ZIK

Потеря Харькова. Статус Донбасса. Медицина. Торговля с ЕС. Тарифы | Мы все - украинцы | 17.12.20
Бюджет-2021. Год борьбы с COVID-19. Образование. Тарифы. Деятельность правительства | Ток-шоу
Не стало Кернеса. Новые министры. Снятие льгот. Коронавирус в Украине | Детали дня | 17.12.20
Не стало Геннадия Кернеса. Дальнейшая судьба Харькова | Ток-шоу
Бюджет принят! Столкновения на Майдане. COVID-19 в мире. Трагическое селфи | Детали дня | 15.12.20
Надежда Савченко | Ток-шоу