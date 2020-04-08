live
Новости » Общество Читати новину українською

В США количество жертв коронавируса достигла рекордных 1,7 тысячи за сутки

Фото из открытых источников

Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля

В США число жертв за сутки достигло рекордных 1736 человек. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекорд смертности был установлен 4 апреля, тогда за сутки умерло 1344 человека.

В США от коронавируса умерли более 12,7 тысячи человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке (4009), этот город является эпицентром эпидемии коронавируса в США.

Всего в США коронавирусом заразились почти 399 тысяч человек, 22 224 пациентов удалось выздороветь.

На сегодня  в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Онлайн-уроки для учащихся 5-11 классов на карантине: Минобразования опубликовало расписание Украина будет обмениваться информацией о COVID-19 на платформе ЮНЕСКО Сроки вступительной кампании будут смещены, – Мандзий ВНО-2020 состоится, а ГИА для 4 и 9 классов будет отменена, – Мандзий
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | HARD с Влащенко | 07.04.20
Елена Лукаш | Ток-шоу
Вадим Карасев | Ток-шоу
Хроники карантина | Ток-шоу
Дмитрий Раимов | Сценарий болезни | Ток-шоу
Проблемы бизнеса в условиях карантина. Что будет с