В США количество жертв коронавируса достигла рекордных 1,7 тысячи за сутки

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Предыдущий рекорд по смертности был установлен 4 апреля

В США число жертв за сутки достигло рекордных 1736 человек. Об этом говорят данные университета Джонса Хопкинса.

Предыдущий рекорд смертности был установлен 4 апреля, тогда за сутки умерло 1344 человека.

В США от коронавируса умерли более 12,7 тысячи человек. Наибольшее число смертей зафиксировано в Нью-Йорке (4009), этот город является эпицентром эпидемии коронавируса в США.

Всего в США коронавирусом заразились почти 399 тысяч человек, 22 224 пациентов удалось выздороветь.

На сегодня в Украине 1462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.