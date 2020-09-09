Сергей Розенбаум: В среду на Донбассе могут начаться боевые действия

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Сегодня в 10 утра в районе Шумов могут снова начать стрелять

На Донбассе в среду могут начаться боевые действия. Украина срывает перемирие? Украина срывает перемирие на Донбассе. По крайней мере, на данную минуту все выглядит именно так, и уже сегодня, 9 сентября на Донбассе могут возобновиться боевые действия, повлекшие новые смерти. Об этом на своей станице в Facebook написал блогер Сергей Розенбаума.

По сути, импотентная позиция Киева в Минске может закончиться срывом перемирия, что может привести к многочисленным жертвам.

Конфликтная ситуация возникла вокруг поселка Шумы в серой зоне. Украина уже после подписания соглашения о перемирии от 22 июля 2020 года возвела в этой деревне укрепления.

Глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что дает Украине время до утра 8 сентября, чтобы военные разобрали укрепления, иначе Донецк угрожал разрушить их артиллерией. В итоге обстрел "ДНР" отложила до среды.

Министр иностранных дел непризнанной "ДНР" Наталья Никонорова в своем письме спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау пишет, что республика пошла на уступки, получив письмо от Леонида Кравчука, которое, к слову, пришло с приличным опозданием.

В итоге, Донецк ждал, что вчера до 22:00 по киевскому времени Украина подтвердит факт демонтажа нарушающих условия перемирия сооружений.

Интересно, что у Киева было достаточно времени на демонтаж. Вопрос рассматривался на заседании ТКГ 2 сентября, что отображено в итоговом протоколе заседания.

Вчера Никонорова в комментарии изданию "ДАН" заявила, что представители "Народной милиции ДНР" отмечают определенную активность украинских военных в районе фортификационных сооружений около поселка Шумы, но "ДНР" неизвестно, что именно собирается предпринять украинская сторона и направлена ли данная активность на демонтаж сооружений или, наоборот, на их укрепление.

Что из этого следует? Напряжение на Донбассе нарастает. Завтра в 10 утра в районе Шумов могут возобновиться боевые действия. Украинская делегация в ТКГ ничего внятного по вопросу нарушений Киевом условий перемирия сказать не может.

Возникают подозрения, что идет целенаправленная политика срыва перемирия.

Зачем? Этот вопрос, наверняка, касается внутренней ситуации в Украине. Вот только что скажут жители Донбасса, если завтра там опять начнет стрелять артиллерия?

Сергей Розенбаум