В СНБО прогнозируют существенный рост заболеваний коронавирусом до октября

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Негативно повлиять на эпидситуации с коронавирусом может учебный процесс и проведение местных выборов

В Совете национальной безопасности и обороны готовятся к существенному росту заболеваний коронавирусом в Украине. По его прогнозам 25 октября количество заболевших может составлять около 360 тыс. человек. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, негативно повлиять на распространение коронавируса может начало учебного года и проведения местных выборов.

"По состоянию на 25 октября, по пессимистическому сценарию, мы будем иметь 360 тысяч случаев заражения, и мы должны быть к этому готовы", - отметил Алексей Данилов.

Он отметил, что до начала учебного года и избирательного процесса необходимо организовать мониторинг динамики социальных контактов больных коронавирусом в период с 29 августа по 10 сентября.

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Напомним, по состоянию на утро 27 августа в Украине зафиксировано 112 059 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в течение последних суток было подтверждено 1 974 новых случаев.