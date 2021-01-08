В СНБО не исключают переквалификацию дела о катастрофе "МАУ" в теракт

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Сейчас идет расследование по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем гибель людей

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключает возможность переквалификации дела о крушении "МАУ" в статью о террористическом акте, передает "РБК-Украина".

В частности, говоря о компенсациях родственникам погибших, он использовал словосочетание "террористический акт". В связи с этим ему задали вопрос о возможной переквалификации дела на эту статью.

"Я очень осторожно скажу. На сегодня есть следствие, есть определенная статья, по которой идут процессуальные процессы... Но есть понимание, что в любой момент дело может получить другую квалификацию", - подчеркнул Данилов.

Отметим, Офис генпрокурора расследует катастрофу "МАУ" по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

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Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании убеждены, что смогут наказать виновных за сбитый под Тегераном лайнер авиакомпании "МАУ".