В СНБО назвали сроки вакцинации украинцев против COVID-19

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Совет нацбезопасности рассчитывает завершить массовую вакцинацию до конца 2021 года

В Совете национальной безопасности и обороны Украины планируют завершить массовую вакцинацию населения против коронавируса до конца 2021 года и рассчитывают сделать прививку максимальному количеству украинцев. Об этом заявил председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко в эфире "Украина 24" .

"До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми", - отметил он.

По словам председателя комиссии, проблемы могут возникнуть из-за того, что в Украине есть люди, которые охвачены антивакцинной пропагандой и не хотят вакцинироваться.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщал, что после того как Украина получит вакцину против коронавируса, вакцинироваться придется даже тем, кто уже переболел. По его словам, через полгода у человека, переболевшего COVID-19, могут исчезать антитела.