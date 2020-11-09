В СНБО назвали реальной угрозу ядерного оружия в аннексированном Крыму

Алексей Данилов Фото из открытых источников

Сейчас украинская власть не имеет подтверждений наличия ядерного оружия на полуострове

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Россия может в будущем размещать на аннексированном полуострове ядерное оружие, хотя сейчас у украинской власти подтверждений этому нет. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"То, что там может быть ядерное оружие - такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", - рассказал секретарь СНБО.

Кроме этого, о том, что ядерное оружие на Крымском полуострове - ключ для дальнейшего наступления и распространения геополитического влияния России, считает и бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес. По его словам, если Россия пойдет в наступление, удар со стороны Крыма будет частью масштабной операции.

Ходжес считает, чтобы остановить наступление с Крыма, Украине нужны собственные мобильные подразделения и развитая транспортная инфраструктура, ведь "украинские сухопутные войска должны двигаться как можно быстрее - быстрее, чем могут перемещаться российские силы".

"Мы должны быть уверены, что они (россияне - ред.) никогда не смогут перебросить ядерное оружие в Крым и не смогут его использовать, чтобы в дальнейшем расширять стартовую площадку для своего вреда, который они уже распространяют в Сирии, на Кавказе, Балканах и сейчас даже в Ливии", - рассказал американский военный.

Также Ходжес убежден, что это будет угроза сразу с нескольких направлений. Россияне не будут пытаться вторгнуться только в одном регионе.

"Пойдут в наступление либо под предлогом гуманитарного кризиса в Крыму - из-за якобы недостатка воды, либо для того, чтобы ввести еще больше "миротворцев" в Приднестровье, либо найдут еще какой-то повод, чтобы ворваться в Беларусь", - уточнил бывший командующий армии США.

Напомним, недавно вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина готова развернуть гуманитарные лагеря на административной границе с оккупированным Крымом в связи с ухудшением на полуострове эпидемиологической ситуации с COVID-19.