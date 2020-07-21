В СМИ появились подробности противостояния соинвесторов ТРЦ Sky Mall. Эстонский партнер Хиллар Тедер ведет грязную игру

Хиллар Тедер Фото из открытых источников

РБК-Украина проливает свет на многолетнее противостояние между соинвесторами столичного ТРЦ Sky Mall – Андрея Адамовского с украинской стороны и Хиллара Тедера – с эстонской.

Интерес к этой давней истории недавно подогрел сам Тедер, обратившись к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием разрешить их спор с Адамовским, иначе он подаст на Украину в Международный коммерческий арбитраж в Вашингтоне и будет требовать $500 млн возмещения убытков.

Параллельно, как пишет издание, Тедер попытался за вознаграждение привлечь к распространению неправдивой информации о своем партнере известного журналиста Сергея Иванова и экс-руководителя Госэкоинспекции Егора Фирсова. Но, неожиданно для Тедера, они оба не только отказались участвовать в черной пиар-кампании, но и предали сам факт огласке.

Это, по данным РБК-Украина, побудило Андрея Адамовского пролить некоторый свет на личность его эстонского партнера. Объясняя суть конфликта, который начался еще в 2009 году, Адамовский объясняет: "В недостроенный торговый центр я вложил деньги в 2009 году. Построили, сдали в аренду, все было мирно и дружно. В дальнейшем возник спор о цене колл опциона и моем выходе из проекта. Также дружно пошли в суд", - рассказывает Адамовский, который в свое время вложил в строительство Sky Mall $40 млн.

По его словам, параллельно встал вопрос о долгах компании "Скай Молл". Кроме банковских долгов у "Скай Молл" был ещё и долг в 100 млн долларов перед кипрской компанией "Филгейт", которым на 100% владел Тедер. По договоренности между партнерами, Тедер должен был перевести 51% этого долга на Адамовского в новой компании, но так этого и не сделал.

Не помогли ни арбитраж, ни Высокий суд в Лондоне, где ему было приказано переоформить долг. Вместо выполнения решения суда Тедер, по словам Адамовского, переоформил долг на подставных лиц и потребовал от Sky Mall вернуть 100 млн долларов.

"Используя фиктивных поручителей, когда какой-нибудь слесарь или укладчик асфальта якобы лично своим, безусловно немалым имуществом, поручался за 100 млн долларов, он арестовывал имущество "Скай Молл" по всей Украине, включая суды Шепетовки и Жмеринки, возбуждал уголовные дела Украине, Кипре, Латвии, пытался влезть в мои споры с другими партнерами по другому бизнесу, включал политический и административный ресурс, пытаясь любыми методами оказать давление".

В общей сложности в пользу Адамовского вынесено уже 114 судебных решений в Украине, 12 процессов на Кипре, 7 арбитражных решений в Лондоне.

Между тем, как ранее сообщалось, у себя на родине Хиллар Тедер был признан виновным в даче взятки мэру Таллинна в размере 275 000 евро. Тедеру чудом удалось избежать тюремного заключения. Он пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину и выплатил штраф в размере 200 000 евро.