В "Слуге народа" заявили, что передача полномочий на места сможет снизить градус напряжения в обществе

Алексей Устенко Фото из открытых источников

Показатель экономического роста также имеет важное влияние на общие настроения населения

Если передать все полномочия на места, это помогло бы объединить страну и снизить градус напряжения в обществе.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Алексей Устенко.

По мнению народного депутата, ментальное отличие регионов Украины не помешает государству быть единым. По словам Устенко, сегодня многие страны мира, имея разные регионы, являются успешными, в частности, дав им полную автономию.

"Мое личное мнение, что очень помогло бы объединить Украину - если бы мы передали все вопросы на места. Для того, чтобы на месте решали, как называть улицу – Бандеры, или проспект Жукова, памятник ставить Шухевичу, или Ватутину, или кому угодно. Как только это произойдет, я думаю, все проблемы закончатся. Мы разные. И это нормально. Разной является Испания, Швейцария, разные США. Вот посмотрите, у них каждый штат решает сам, у них даже уголовный кодекс разный. Где-то есть смертная казнь, где-то ее нет. И это нормально. Весь цивилизованный мир идет по этому сценарию", – подчеркнул парламентарий.

Устенко напомнил, что еще в 2011-2012 годах проблема раскола Украины не было так развита как сегодня, в Крыму были как пророссийские, так и проукраинские украинцы, но это не мешало отдыхать там людям из Львова, Ивано-Франковска или Донецка. Таким же, добавил политик, был и Донецк.

"Последний раз я там был в 2012-м году. И если бы мне сказали, что Донецк когда-то станет отдельной республикой, никогда бы не подумал. Обычный промышленный город как Харьков, Киев. Поэтому я считаю, что первое, что может быть для того, чтобы снизить этот градус, все возможности надо передать на места", – отметил Алексей Устенко, добавив, что показатель экономического роста также имеет влияние на общие настроения населения.

"Поэтому должен быть и экономический рост", - акцентировал политик.

Напомним, ранее сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, что децентрализация и полноценное местное самоуправление должны способствовать экономической и финансовой самостоятельности регионов.

При этом он отметил, что действующая власть боится сильного самоуправления и делает все, чтобы ослабить и подчинить себе местные советы и мэрии.