В "Слуге народа" рассказали, какие модели локдауна рассматривают во властных кабинетах

Народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Елена Мошенец Скріншот із відео

А предприниматели поделились опасениями относительно затягивания с тотальным карантином вплоть до апреля

Сейчас обсуждаются несколько вариантов даты введения локдауна в Украине – либо 20-24 декабря продолжительностью три недели, либо уже после 1 января 2021 года.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины (фракция "Слуга народа") Елена Мошенец.

"В начале этой недели обсуждались различные модели. Первая модель предполагала, что, возможно, локдаун будет введен со следующей недели таким образом, чтобы к праздникам закончить, но этот вариант, скорее всего, не будет применен, поэтому здесь хочу всех успокоить. Сейчас обсуждаются несколько вариантов: либо 20-24 декабря плюс три недели, либо уже после 1 января. Честно вам скажу, что пока нет единого мнения по этому поводу, потому что правительство, я имею в виду, что министры с премьер-министром общаются почти каждый день по этому поводу. Я знаю, что происходят также консультации в Офисе президента, я знаю, что постоянно врачи дают свои прогнозы, пожелания и видение развития ситуации", – отметила Елена Мошенец.

Но другая гостья студии, предприниматель и участник акции протеста ФЛП Кетино Равлюк отметила, что имеет инсайдерскую информацию от народных депутатов относительно того, что как только объявят локдаун на две недели, то он продлится до апреля, а это будет означать смерть для бизнеса.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что локдаун в Украине на новогодние праздники могут ввести после подведения итогов "карантина выходного дня". По его словам, правительство "будет понимать, куда двигаться в конце декабря - начале января" только после анализа, как дополнительные ограничения в уик-энды, что действовали три недели, отразились на эпидемиологической ситуации в стране.

Добавим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что локдаун в стране будет, но точной даты пока нет.