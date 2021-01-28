В "Слуге народа" рассказали, кому и на сколько повысят пенсии в этом году

Фото с открытых источников

Нардепы ввели доплаты для пожилых людей старше 75 лет

В 2021 году украинцев ожидает индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей. Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Индексация пенсий обязательна каждый год, но теперь для планирования люди будут понимать, что 1 марта будет индексирована пенсия. В этом году – около 11%. Также надо выровнять несправедливость в отношении людей, которым давно не поднимали пенсии. Это те, кто получают минимальную пенсию. К сожалению, 2200 - это еще не является минимальной пенсией. Люди, особенно старшего возраста, которым 80+, получают еще меньше", - сказала Кравчук.

По ее словам, нардепы ввели доплаты для пожилых людей старше 75 лет.

"Каждый пенсионер старше 80 лет с прошлого года получает плюс 500 грн. С 1 июля этого года будут получать те, кому 75-80 лет – плюс 400 грн к пенсии. Мы проголосовали законопроект, который уже стал законом, который позволяет одиноким людям получить дополнительные 800 грн, если они проживают сами", - добавила Кравчук.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство предлагает с 2022 года установить ежегодную индексацию пенсий не позднее 1 марта.