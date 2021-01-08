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В "Слуге народа" пригрозили мэрам, которые отказались внедрять локдаун

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий Фото из открытых источников

По словам нардепа, решения должны быть не только популистскими, но и адекватными

Мэры городов, которые отказались усиливать карантинные ограничения с 8 января, подвергают жизни граждан на угрозу инфицирования COVID-19. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий, передает "Украина 24".

"Это не первый раз мэры говорят, что не будут придерживаться. Я считаю, что Украина-правовое государство, и здесь есть постановление правительства, которое должны выполнять все без исключения, тем более мэры. Особенно мэр Черкасс - он уже извинялся за то, что когда-то отказывался выполнять. Я только не понимаю - выборы закончились, зачем ему сейчас это делать?", - сказал Радуцкий.

По словам нардепа, решения должны быть не только популистскими, но и адекватными, приведя в пример мэров Киева и Львове, которые согласились на внедрение январского локдауна, поскольку понимают, что жизнь людей гораздо важнее, чем налоги.

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Напомним, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что не намерен вводить локдаун в городе 8 января, поскольку количество больных снижается.

В то же время власти Тернополя отказались ужесточать карантинные ограничения в городе на период с 8 по 24 января. Однако позже городской голова Тернополя Сергей Надал сообщил, что сценарий введения локдауна все же рассматривается.

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